Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:65
Al-An'am
65
6:65
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ٦٥
قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًۭا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًۭا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٦٥
قُلۡ
هُوَ
ٱلۡقَادِرُ
عَلَىٰٓ
أَن
يَبۡعَثَ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابٗا
مِّن
فَوۡقِكُمۡ
أَوۡ
مِن
تَحۡتِ
أَرۡجُلِكُمۡ
أَوۡ
يَلۡبِسَكُمۡ
شِيَعٗا
وَيُذِيقَ
بَعۡضَكُم
بَأۡسَ
بَعۡضٍۗ
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَعَلَّهُمۡ
يَفۡقَهُونَ
٦٥
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “(Allah) thừa khả năng gửi hình phạt đến các người từ bên trên các người hoặc từ dưới chân các người hoặc làm cho các người xung đột bè phái và để các người nếm mùi của sự sát phạt lẫn nhau.” Ngươi nhìn xem, TA đã giảng giải các lời mặc khải của TA bằng nhiều cách với hy vọng họ hiểu được (thông điệp).
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی ههیه كه سزایهكتان بۆ بنێرێ لهسهرووی خۆتانهوه له ئاسمانهوه به بهرد بارین یان باران بارین یان با یان ههر سزایهكی تر، كه ئهم ئایهته دابهزى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: ئهى پهروهردگار پهنا دهگرم بهڕووى پیرۆزت [
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
] یاخود له ژێر پێیهكانتانهوه به بوومهلهرزهو ڕۆچوون بهناخی زهویدا یان بهغهرق بوون یان بهههر شێوازێكی تر، دیسان پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: ئهى پهروهردگار پهنا دهگرم بهڕووى پیرۆزت [
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
] یان بتانكاته بهش بهش و كۆمهڵ كۆمهڵ و گروپ گروپ و پارچه پارچه، وه شهڕو ئاژاوه بكهن و ههندێكتاندا بهسهر ههندێكتاندا زاڵ بن به كوشتن و دیل گرتن و وێرانكاری، پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: ئهمهیان سوكتره [
انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
] تهماشا بكه و بزانه چۆن ئێمه نیشانهو بهڵگه ئاشكراكانی خۆمانیان بۆ ڕوون دهكهینهوه [
لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٦٥)
] بهڵكو تێبگهن و بیر بكهنهوه.