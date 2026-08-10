Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:28
Al-An'am
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
Không đâu, (họ sẽ không có đức tin như lời đã nói), những gì mà họ giấu giếm trước đây sẽ lộ ra. Cho dù họ được cho trở lại (cuộc sống trần gian) thì họ sẽ vẫn tái phạm những điều cấm bởi quả thật họ là những kẻ gian dối.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
] ئهوهی كه پێشتر له دونیا شاردبویانهوه له نیفاق و كوفرو كردهوهی خراپ ئێستا ههموویان بۆ دهركهوت، وه ئهزانن كه بههیلاك ئهچن و حهقیقهتی شتهكانیان بۆ دهركهوت، یان ئهوهى كه له دونیا له دڵى خۆیاندا دهیانزانى و باوهڕیان پێى بوو له راستێتى دین و پێچهوانهكهیان بۆ شوێنكهوتوانیان دهردهخست ئێستا بۆیان دهركهوت، یان مهبهست پێى دووڕووهكانه كه ئیمانیان ئاشكرا دهكردو كوفریان له دڵیاندا شاردبووهوه ئێستا ئهوهى شاردبوویانهوه دهركهوت [
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)
] وه ئهگهر ئێستاش ئهمانه بگهڕێنینهوه بۆ دونیا به گوێرهی هیواو ئاواتی خۆیان ئهوا ئهگهڕێنهوه بۆ ئهو شتهی كه نههیان لێ كرابوو واته: بۆ كوفرو شیرك و خراپهكاری، وه ڕاست ناكهن كه ئهڵێن: ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ دونیا تهوبه ئهكهین و ئیمان دێنین و كردهوهى چاك دهكهین، وه ئهوان درۆزنن لهو بهڵێنانهی كه ئهیدهن تهنها بۆ ئهوهیانه له ئاگری دۆزهخ ڕزگاریان بێت.