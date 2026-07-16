Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
17
6:17
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ١٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ١٧
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
ٱللَّهُ
بِضُرّٖ
فَلَا
كَاشِفَ
لَهُۥٓ
إِلَّا
هُوَۖ
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
بِخَيۡرٖ
فَهُوَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
قَدِيرٞ
١٧
Nếu Allah giáng tai họa lên ngươi (hỡi con người) thì chẳng ai có thể giúp ngươi thoát khỏi tai hoạ đó ngoại trừ một mình Ngài còn nếu Ngài ban cho Ngươi điều tốt lành thì Ngài vốn dĩ là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
] وه ئهگهر خوای گهوره تووشی زیانێكت بكات له ههژاری و نهخۆشی و كێشهو گرفت، وه بهڵاو موسیبهتێك دابهزێنێته سهرت ئهوه كهس ناتوانێ لهسهرتی ههڵبگرێ تهنها خوای گهوره خۆی نهبێ [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی خێرێكت بكات له ڕزق و ڕۆزی و لهشساغی و ههر نیعمهتێكی تر [
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)
] ئهوه ههر خوای گهوره خۆی تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.