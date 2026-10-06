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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 127
Al-An'am
127
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧
۞ لَهُمۡ
ﱫ ﱬ
دَارُ
ﱭ
ٱلسَّلَٰمِ
ﱮ
عِندَ
ﱯ
رَبِّهِمۡۖ
ﱰﱱ
وَهُوَ
ﱲ
وَلِيُّهُم
ﱳ
بِمَا
ﱴ
كَانُواْ
ﱵ
يَعۡمَلُونَ
ﱶ
١٢٧
ﱷ
Họ sẽ có được ngôi nhà bằng an (Thiên Đàng) nơi Thượng Đế của họ. Ngài là Ðấng Bảo Hộ của họ do những điều (tốt đẹp) mà họ đã làm (trên thế gian).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.