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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 126
Al-An'am
126
6:126
وهاذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ١٢٦
وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًۭا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
وَهَٰذَا
ﱠ
صِرَٰطُ
ﱡ
رَبِّكَ
ﱢ
مُسۡتَقِيمٗاۗ
ﱣﱤ
قَدۡ
ﱥ
فَصَّلۡنَا
ﱦ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱧ
لِقَوۡمٖ
ﱨ
يَذَّكَّرُونَ
ﱩ
١٢٦
ﱪ
Đây là con đường thẳng tắp (chính đạo) của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Quả thật, TA đã giải trình rõ ràng các Lời Mặc Khải (của TA) cho đám người biết lưu tâm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.