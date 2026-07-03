Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
121
6:121
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَأۡكُلُواْ
مِمَّا
لَمۡ
يُذۡكَرِ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
وَإِنَّهُۥ
لَفِسۡقٞۗ
وَإِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ
لَيُوحُونَ
إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِهِمۡ
لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ
وَإِنۡ
أَطَعۡتُمُوهُمۡ
إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ
١٢١
Các ngươi (hỡi những người Muslim) chớ ăn thịt (những con vật) không được nhân danh Allah (lúc cắt tiết), bởi đó là (hành động) bất tuân. Quả thật, những tên Shaytan thường truyền cảm hứng cho các đồng minh của chúng để tranh luận với các ngươi. Nếu các ngươi nghe theo chúng thì chắc chắn các ngươi sẽ trở thành những kẻ đa thần.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{حەرامێتی ئەو سەربڕاوانەی كە ناوی خوایان لەسەر نەهێنراوە} [
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
] وه ئێوه لهو سهربڕاوانه مهخۆن كه ناوی خوای گهورهی لهسهر نههێنراوه، یان ئهوهی كه مردار بۆتهوه یان ئهوهی كه ناوی غهیری خوای لهسهر هێنراوه [
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
] ئهوه تاوانهو حهرامه [
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
] وه شهیتانهكان وهحی ئهنێرن واته: وهسوهسه دروست ئهكهن بۆ ئهولیاو دۆست و خۆشهویستانی خۆیان بۆ ئهوهی كه ئهوان مشتومڕو دهمهقاڵێ لهگهڵ ئێوهدا بكهن كه ئهیانووت: بۆچی ئێوه شتێك كه بهدهستی خۆتان ئهیكوژن واته: سهری ئهبڕن حهڵاڵهو ئهیخۆن بهڵام شتێك كه خوا كوشتۆتی واته: مردار بۆتهوه نایخۆن؟ ئهوه وهسوهسهی شهیتان بوو ئهیخسته دڵی دۆستهكانی خۆی بۆ ئهوهی كه مشتومڕو دهمهقاڵێى لهگهڵ موسڵماناندا پێ بكهن، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند [
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)
] وه ئهگهر ئێوه گوێڕایهڵی ئهوان بكهن ئهوا ئێوهش له موشریكان ئهبن، نابێ گوێڕایهڵی موشریك بكهن و ئهوان حهڵاڵ و حهرامتان بۆ دیارى بكهن