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Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
Lời phán của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã hoàn tất trọn vẹn về chân lý và công lý. Không ai có thể thay đổi lời nói của Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
] وه وشهو وهعدو بهڵێنی خوای گهوره ههمووی تهواو و ڕاست بوو، ههواڵهكانی لهوپهڕی ڕاستگۆییدایه، وه ئهحكامهكانیشی لهوپهڕی دادوهریدایه [
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
] وه هیچ گۆڕانێك بهسهر وشهو بڕیارو حوكمی خوای گهورهدا نایات [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهكانتان، وه زۆر زانایه به كردهوهكانتان