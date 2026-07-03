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Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
Lời phán của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã hoàn tất trọn vẹn về chân lý và công lý. Không ai có thể thay đổi lời nói của Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Sajid Bhutta
Theo
7 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 6:115
Đăng trong
Muslim Student Organization & Women in Islam CCNY
The story of Salman Al Farsi رضي الله عنه reminds me of the story of Yusaf عليه السلام
They both went through a lot , betrayed by their own people, enslaved by another. But they were patient. So Allah granted them better than what they lost.
The verse reflects on the Life of Salman. Everything is decreed by Allah. What he went through can not be changed, it was to built him
What we go through, can not be changed , hardship and ease is to bu...
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