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Al-An'am
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
Dẫu TA có phái các vị Thiên Thần xuống gặp họ, cho người chết nói chuyện được với họ và tập trung tất cả mọi thứ (mà họ yêu cầu) trước mặt họ thì họ vẫn sẽ không tin tưởng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn họ), bởi đa số bọn họ là những kẻ ngu muội.
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[
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتیان بۆ داببهزێنین تا بهچاوی خۆیان مهلائیكهتی خوای گهوره ببینن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بداتآ [
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى
] وه مردوویان بۆ زیندوو بكهینهوهو خۆیان قسهی لهگهڵدا بكهن و ئهوانیش ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
] وه لهو شتانهی كه داوای ئهكهن ههموو شتێكیان بۆ كۆ بكهینهوه رووبهڕووی خۆیان، یان ئومهتان كۆمهڵ كۆمهڵ بێن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئهمانه ئیمان ناهێنن مهگهر خوای گهوره خۆی ویستی لێ بێت بۆیه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بایهخیان پێ مهده وه خهفهت مهخۆ لهوهی كه ئیمان ناهێنن [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١)
] بهڵام زۆربهیان جاهیل و نهزانن.