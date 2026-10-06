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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 101
Al-An'am
101
6:101
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِيعُ
ﳇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳈ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﳉﳊ
أَنَّىٰ
ﳋ
يَكُونُ
ﳌ
لَهُۥ
ﳍ
وَلَدٞ
ﳎ
وَلَمۡ
ﳏ
تَكُن
ﳐ
لَّهُۥ
ﳑ
صَٰحِبَةٞۖ
ﳒﳓ
وَخَلَقَ
ﳔ
كُلَّ
ﳕ
شَيۡءٖۖ
ﳖﳗ
وَهُوَ
ﳘ
بِكُلِّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عَلِيمٞ
ﳛ
١٠١
ﳜ
Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể có con trong khi Ngài không có bạn đời, và (làm sao lại qui cho Ngài có con) trong khi Ngài là Đấng đã tạo ra tất cả vạn vật và Ngài là Đấng Hằng Biết mọi thứ.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.