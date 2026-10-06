[ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ] خوای گهوره داهێنهری ئاسمانهكان و زهوییهو دروستی كردوون به شێوازێك كه پێشتر وانهبوونه [ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ] خوای گهوره چۆن مناڵی ئهبێت له كاتێك كه خێزانی نیه ئهمه شتێكی ئهستهمه [ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ] وه خوای گهوره ههموو شتێكی دروست كردووه به مهلائیكهت و عیسى و عوزێرو ههموو ئهو كهس و شتانهی تر كه ئهوان ئهیدهنه پاڵ خوای گهوره ههمووی عهبدو دروستكراوی خوای گهورهن [ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ] وه خوای گهوره زانیاری بهههموو شتێك ههیه