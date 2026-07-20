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Al-Ahzab
9
33:9
يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌۭ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا وَجُنُودًۭا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٩
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
ٱذۡكُرُواْ
نِعۡمَةَ
ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡ
إِذۡ
جَآءَتۡكُمۡ
جُنُودٞ
فَأَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
وَجُنُودٗا
لَّمۡ
تَرَوۡهَاۚ
وَكَانَ
ٱللَّهُ
بِمَا
تَعۡمَلُونَ
بَصِيرًا
٩
Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi. Khi liên quân địch kéo đến tấn công các ngươi[2], TA đã gởi một trận gió lạnh và đoàn thiên binh mà các ngươi không thể nhìn thấy đến giúp các ngươi chống lại quân địch. Quả thật, Allah thấy rõ những gì các ngươi làm.
1
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Dr Maryam Fayyaz
Theo
45 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 33:9
Bismillah
'O you who believe, remember the favor of Allah upon you when the forces came against you…' This verse is not just about a battle, it is about memory. Gratitude lives in memory. To remember the trench is to remember that moment when everything seemed lost—when hunger gnawed at your stomach, when cold cut your skin, when enemies outnumbered you three to one, when betrayal broke your trust—yet Allah was with you. He sent a wind to scatt...
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21
6
Beenish Ameen
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 33:9
This verse reminds us of a profound truth:
We often cannot perceive how Allah helps us through challenges.
His assistance comes in ways beyond our understanding, yet He sees every struggle, every effort, and every tear.
We can't see the intricate ways He pulls the strings for us, and because of that, we often forget the countless blessings we enjoy daily.
When things go well, we credit our hard work. When things fall apart, we question our...
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9
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