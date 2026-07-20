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Al-Ahzab
15
33:15
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسيولا ١٥
وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًۭا ١٥
وَلَقَدۡ
كَانُواْ
عَٰهَدُواْ
ٱللَّهَ
مِن
قَبۡلُ
لَا
يُوَلُّونَ
ٱلۡأَدۡبَٰرَۚ
وَكَانَ
عَهۡدُ
ٱللَّهِ
مَسۡـُٔولٗا
١٥
Trong khi trước đó bọn họ thực sự đã cam kết với Allah rằng bọn họ sẽ không quay lưng bỏ chạy; sự cam kết với Allah chắc chắn sẽ được mang ra hạch hỏi (trước Ngài vào Ngày Phán Xét).
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Dr Maryam Fayyaz
Theo
44 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 33:15, 7:172, 2:63, 33:7, 2:83, 5:13, 33:72, 2:65, 9:111, 17:34, 4:21
Bismillah
The Qur’an shows that the story of humanity is the story of covenants. Before time and history, Allah gathered every soul and asked: 'Am I not your Lord?' and we all replied: 'Yes, we bear witness' (7:172). That first covenant is written into our nature. Whether we remember it or not, we are bound to it.
From there, covenants continued through prophets and nations. Allah entrusted Banī Isrā’īl with pledge after pledge: 'Hold firmly ...
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