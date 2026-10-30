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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Adh-Dhariyat Ayah 59
Adh-Dhariyat
59
51:59
فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ٥٩
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًۭا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩
فَإِنَّ
ﱼ
لِلَّذِينَ
ﱽ
ظَلَمُواْ
ﱾ
ذَنُوبٗا
ﱿ
مِّثۡلَ
ﲀ
ذَنُوبِ
ﲁ
أَصۡحَٰبِهِمۡ
ﲂ
فَلَا
ﲃ
يَسۡتَعۡجِلُونِ
ﲄ
٥٩
ﲅ
Quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ phải chịu phần (hình phạt) giống như phần (hình phạt) của đám bạn của chúng. Vì vậy, chúng chớ nôn nóng thúc giục TA (Allah).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.