ما هو القرآن الكريم؟

الإجابة التقليدية تقول إنّ القرآن كتاب — لكنه ليس كأيّ كتاب آخر. فهو مكوّن من كلماتٍ تحمل الحقيقة والهداية لكلّ إنسان. ويؤمن المسلمون أنّ هذه الكلمات وُحِيَ مباشرةً من الله تعالى، باللغة العربية، إلى خاتم أنبيائه ورسله، محمد ﷺ.

يقدّم القرآن الكريم نفسه بعددٍ من الأسماء والأوصاف التي تستحق التدبر، ومن أبرزها ما يلي:

القرآن والكتاب (تلاوة وكتابة):

الأول يعني ما يُتلى بصوتٍ مسموع، والثاني ما يُكتب ويُدوَّن. وهذان الوصفان يُجسِّدان الطريقتين الأساسيتين التي يُتَلقّى بهما هذا الوحي — ويمكنك أن تعيشهما بنفسك من خلال موقعنا. كلام الله:

أي أن هذه الكلمات هي تواصلٌ مباشر من الخالق، ربِّ كل حي. ولهذا فهي تمثّل أعلى مراتب السُلطة والتوجيه عند المؤمنين بها، ويُبيِّنها ويؤكّدها تعاليم النبي ﷺ. وعلى الرغم من أن لغة هذا الوحي كانت العربية، إلا أن هناك العديد من الترجمات إلى لغاتٍ مختلفة تُعين على فهم معانيه. ذِكر وهُدى:

يُستخدم القرآن وسيلةً للاتصال بالله، واستحضاره في القلب واللسان. كما أنه في جوهره دليلٌ يرشد الإنسان في حياته الفردية، وحياة الجماعة والمجتمع.

القرآن الكريم هو آخر الرسالات الإلهية المنزَّلة، وهو يُكمّل ويتمّم ما سبقه من الكتب السماوية، تمامًا كما أن النبي محمدًا ﷺ بلّغ نفس الرسالة الجوهرية التي دعا إليها الأنبياء من قبله، مثل آدم ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم السلام جميعًا.

يبين القرآن للبشرية ما تحتاج إلى معرفته من الآن وحتى يوم القيامة، وقد تكفّل الله بحفظه من الضياع أو التحريف الذي أصاب الكتب السابقة بطرقٍ مختلفة

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ "˹This is˺ a blessed Book which We have revealed to you ˹O Prophet˺ so that they may contemplate its verses, and people of reason may be mindful." Sad 38:29 - Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran

