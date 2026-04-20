Al-Ma'idah
وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًۭا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًۭا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٦٤
Người Do Thái nói: “Tay của Allah đã bị xiềng xích.” Tay của bọn họ mới bị xiềng xích và bọn họ bị nguyền rủa bởi điều (phạm thượng) đã nói ra. Không (giống như những gì bọn họ nói), đôi tay của Ngài đều mở rộng, Ngài muốn ban phát (thiên lộc của Ngài) như thế nào tùy ý. Và chắc chắn bọn họ sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa bởi những gì mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ). TA gieo thêm vào lòng họ sự thù hận và ganh ghét cho đến Ngày Tận Thế. Cứ mỗi lần bọn họ châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh thì Allah dập tắt nó. Họ nỗ lực phá hoại trên trái đất; và Allah không yêu thương những kẻ phá hoại.
Rebar Kurdish Tafsir
{جولەكە دەڵێن: خوا رەزیلە!} [
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
] جوولهكه نهفرهتی خوای گهورهیان لێ بێ وتیان: دهستی خوای گهوره بهستراوه، واته: خوای گهوره ڕهزیلهو دهستی كراوه نیهو نابهخشێ كه ئهمه قسهی یهكێك بوو له جوولهكهكان كه ناوى (فنحاص) بوو له پێشتریش له سوورهتی (ئالی عیمران) باسمان كرد كه وتیان: [
إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
] (آلِ عِمْرَانَ : ١٨١) خوا فهقیرهو ئێمه دهوڵهمهندین، خوای گهورهش فهرمووى: [
غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
] دهى دهستی خۆیان بهستراو بێت و كراوه نهبێ، واته: ڕهزیل بن، یاخود له حهقیقهتدا دهستیان ببهسترێتهوهو ئهسیر و دیل بكرێن و له جهنگهكاندا تێكبشكێندرێن [
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا
] وه نهفرهتی خوای گهورهیان لێ بێ بههۆى ئهو قسه خراپانهی كه بهرامبهر به خوای گهوره كردیان [
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
] بهڵكو ههردوو دهستی خوای گهوره كراوهیه، (كه جێگیر كردنی دوو دهستی تیایه بۆ خوای گهوره كه خوای گهوره دوو دهستی ههیه له حهقیقهتدا كه له دهستی هیچ له دروستكراوهكان ناچێ، وه چۆنیهتیهكهی خوای گهوره خۆی نهبێ كهس نایزانێ، وه ههردوو دهستی خوای گهوره كراوهیه له بهخشیندا، وه مانای ئهوهشی تیایه كه خوای گهوره ئهبهخشێت و جهوادو سهخیه) [
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
] چۆن ویستی لێ بێت ئاوا ئهیبهخشێ بهگوێرهی مهشیئهت و ویست و حیكمهتی خۆی، كه لهو رۆژهى ئاسمانهكان و زهوى دروستكردووه بهشهو و بهرۆژ بهردهوام دهبهخشێت و هیچ له موڵكى خواى گهوره كهمى نهكردووه، وه پێى خۆشه بهردهوام بهندهكان داواى لێ بكهن تا پێیان ببهخشێت [
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
] وه ئهو قورئانه پیرۆزه كه بۆ تۆ دابهزیوه كه ئهم حوكمه جوانانهی له خۆ گرتووه زۆرێك له جوولهكهو گاورهكان له جیاتی ئیمانی پێ بێنن ئهوان زیاتر تووشی توغیان و كوفر ئهبن پێی لهبهر حهسوودییان [
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
] وه تا ڕۆژی قیامهتیش دژایهتی و ڕق و كینهمان خستۆته نێوانیانهوه نێوان جوولهكهكان خۆیان یان نێوان جوولهكهو گاورهوه [
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ
] ههر كاتێك كه ئهوان كۆببنهوه بۆ جهنگ یان ئاگری جهنگ داگیرسێنن خوای گهوره ئهیكوژێنێتهوه، واته: ئهمه پیشهی ئهوانه جوولهكهكان به بهردهوامی خهریكی ههڵگیرساندنی شهڕو ئاژاوهو خراپهكارین، وه زۆربهى ئهو شهڕو ئاژاوهو خوێنڕێژانهى كه له جیهان روودهدات دهستى جولهكهى تێدایه [
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
] وه به بهردهوام كۆشش ئهكهن لهسهر زهویدا كه ئاشووب و گهندهڵى و خراپهكاری بنێنهوه [
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٦٤)
] وه خوای گهوره ئهو كهسانهی خۆش ناوێ كه ئاشووبگێڕن و گهندهڵن و ئاژاوه ئهنێنهوه لهسهر ڕووی زهویدا.
