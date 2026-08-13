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تفسیر: يوسف 12:90
يوسف
90
12:90
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوْۤا
ءَاِنَّكَ
لَاَنْتَ
یُوْسُفُ ؕ
قَالَ
اَنَا
یُوْسُفُ
وَهٰذَاۤ
اَخِیْ ؗ
قَدْ
مَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا ؕ
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّتَّقِ
وَیَصْبِرْ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُضِیْعُ
اَجْرَ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
انہوں نے کہا : تو کیا آپ یوسف ہیں ؟ یوسف نے فرمایا : ہاں ! میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یقیناً جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا
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[
قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ
] وتیان: به دڵنیایی تۆ یوسفی، ههر ئهوهنده كه ناوی یوسفی برد زانیان كه ئهمه خۆی یوسفه و سهریان سوڕما [
قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي
] فهرمووی: بهڵێ من یوسفم و ئهمیش بنیامینی برامه [
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
] به دڵنیایی خوای گهوره نیعمهتی خۆی ڕژاند بهسهرمانداو ڕزگاری كردین [
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
] ههر كهسێك تهقوای خوای گهوره بكات و ئارام بگرێ [
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠)
] ئهوا بهدڵنیایى خوای گهوره پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنێت.