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تفسیر: يوسف 12:88
يوسف
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
دَخَلُوْا
عَلَیْهِ
قَالُوْا
یٰۤاَیُّهَا
الْعَزِیْزُ
مَسَّنَا
وَاَهْلَنَا
الضُّرُّ
وَجِئْنَا
بِبِضَاعَةٍ
مُّزْجٰىةٍ
فَاَوْفِ
لَنَا
الْكَیْلَ
وَتَصَدَّقْ
عَلَیْنَا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یَجْزِی
الْمُتَصَدِّقِیْنَ
۟
پھر جب وہ لوگ یوسف کے ہاں پہنچے انہوں نے کہا : اے عزیز (صاحب اختیار) ! ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آگئی ہے اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں لیکن (اس کے باوجود) آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کردیجیے اور ہمیں خیرات بھی دیجیے یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزاد یتا ہے
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[
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ
] كاتێك گهڕانهوه بۆ میصر چوونه ژوورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
] وتیان: ئهی عهزیزی میصر خۆمان و كهسوكارمان تووشی زهرهرو زیانێكی زۆر بووینه، له بێ بارانی و وشكهساڵی و نهبوونی [
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
] وه شتومهكێكی خراپمان هێناوه كهس لێمانی وهرناگرێ و لێمانی ناكڕێ [
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
] تۆ خواردنمان پێ بده لهبهرامبهریدا به باشی و بهتهواوی وهكو پێشتر [
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
] وه چاكهشمان لهگهڵدا بكهو زیاترمان بدهرێ، یاخود براكهمان بۆ بگهڕێنهوه [
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨)
] بهدڵنیایى خوای گهوره پاداشتی ئهو كهسانه ئهداتهوه كه چاكهكارن و ئهبهخشن.