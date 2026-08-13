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تفسیر: يوسف 12:83
يوسف
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
بَلْ
سَوَّلَتْ
لَكُمْ
اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ؕ
فَصَبْرٌ
جَمِیْلٌ ؕ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّاْتِیَنِیْ
بِهِمْ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
آپ نے فرمایا : (نہیں !) بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کردیا ہے پس صبر ہی بہتر ہے ہوسکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے
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[
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
] كاتێك كه گهڕانهوهو بۆ یهعقوبیان -
صلی الله علیه وسلم
- گێڕایهوه فهرمووی: بهڵكو ئهمه نهفستان ئهم ئیشهی بۆ جوان كردوون و ڕازاندۆتهوه كه ئهڵێن: كوڕهكه دزی كردووه له حهقیقهتدا ئهو دزی نهكردووه [
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
] فهرمووی: صهبرو ئارامگرتنێكی جوان ئارام ئهگرم كه هیچ گلهیی و گازندهیهكی تیا نهبێت له خوای گهوره [
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
] بهڵكو خوای گهوره ههموویانم بۆ بگهڕێنێتهوه [
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)
] بهدڵنیایى ههر خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.