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يوسف
6
12:6
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذٰلِكَ
یَجْتَبِیْكَ
رَبُّكَ
وَیُعَلِّمُكَ
مِنْ
تَاْوِیْلِ
الْاَحَادِیْثِ
وَیُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ
عَلَیْكَ
وَعَلٰۤی
اٰلِ
یَعْقُوْبَ
كَمَاۤ
اَتَمَّهَا
عَلٰۤی
اَبَوَیْكَ
مِنْ
قَبْلُ
اِبْرٰهِیْمَ
وَاِسْحٰقَ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
عَلِیْمٌ
حَكِیْمٌ
۟۠
اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تاویل الاحادیث میں سے (علم) اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء واجداد ابراہیم اور اسحاق ؑ پر یقیناً تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
] وهبهم شێوازه پهروهردگار ههڵتئهبژێرێ و دهتكات به پێغهمبهر [
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
] وه فێری لێكدانهوهی خهوت ئهكات [
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ
] وه نیعمهتی خۆی تهواو ئهڕژێنێ بهسهرتدا بهوهی ئهتكات به پێغهمبهر، وه موڵك و خێری دونیاو قیامهتت پێ ئهبهخشێ، وه نیعمهتی خۆی تهواو دهكات بهسهر ئالی یهعقوبدا [
كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
] وهكو پێشتریش نیعمهتی خۆی تهواو ڕژاند بهسهر ئیبراهیم و ئیسحاقدا بهوهی كه كردیانی به پێغهمبهر، وه ئیبراهیمی پاراست له ئاگرهكه وه كردی به خهلیلی خۆی [
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)
] بهراستى پهروهردگاری تۆ زۆر زاناو كاربهجێیه.