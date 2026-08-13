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تفسیر: يوسف 12:58
يوسف
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
اِخْوَةُ
یُوْسُفَ
فَدَخَلُوْا
عَلَیْهِ
فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ
لَهٗ
مُنْكِرُوْنَ
۟
اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہیں پہچان پائے
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ براكانی} [
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ
] براكانی یوسف له زهوی كهنعان له شامهوه هاتن بۆ میصر بۆ ئهوهی كه خواردن بهرنهوه چونكه گرانى و نهبوونى بوو، وه یوسف ساڵى بارى وشترێكى به خهڵكى شوێنانى تر دهدا بهنرخى ئاسایى خۆى پێش گرانییهكه [
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
] هاتنه ژورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم ئهوانی ناسییهوه لهبهر ئهوهی كاتێ بهجێی هێشتن ئهوان ههر گهوره بوون [
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨)
] بهڵام ئهوان یوسفیان -
صلی الله علیه وسلم
- نهناسی لهبهر ئهوهی كاتێك خستیانه ناو بیرهكهوه ئهو بچووك بوو ئێستا گهوره بووه، وه نایانزانى چى بهسهرهاتووهو گومانیان نابرد گهیشتبێته ئهم پلهیه.