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تفسیر: يوسف 12:54
يوسف
54
12:54
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
الْمَلِكُ
ائْتُوْنِیْ
بِهٖۤ
اَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِیْ ۚ
فَلَمَّا
كَلَّمَهٗ
قَالَ
اِنَّكَ
الْیَوْمَ
لَدَیْنَا
مَكِیْنٌ
اَمِیْنٌ
۟
اور بادشاہ نے (اب فیصلہ کن انداز میں) کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے با عزت اور معتبر انسان ہیں
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{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لە زیندانەوە بۆ دەسەڵات} [
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
] پاشاكه دیسان وتی: بڕۆن یوسفم -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بێنن تایبهتی ئهكهم به خۆم و ئهیكهم بهراوێژكارى خۆم [
فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤)
] كاتێك پاشا قسهی لهگهڵدا كردو فهزڵ و لێهاتوویى بۆ دهركهوت وتی: ئهی یوسف ئهمڕۆ تۆ لهلای ئێمه جێگیریت و خاوهن پلهو پایهییت، وه ئهمینی لهلای ئێمه.