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تفسیر: يوسف 12:43
يوسف
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
الْمَلِكُ
اِنِّیْۤ
اَرٰی
سَبْعَ
بَقَرٰتٍ
سِمَانٍ
یَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ
عِجَافٌ
وَّسَبْعَ
سُنْۢبُلٰتٍ
خُضْرٍ
وَّاُخَرَ
یٰبِسٰتٍ ؕ
یٰۤاَیُّهَا
الْمَلَاُ
اَفْتُوْنِیْ
فِیْ
رُءْیَایَ
اِنْ
كُنْتُمْ
لِلرُّءْیَا
تَعْبُرُوْنَ
۟
اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں سات دبلی گائیں اور سات بالیاں ہیں ہری اور دوسری (سات) خشک تو اے میرے درباریو ! مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کرسکتے ہو
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ﴾ مَلِك مِصْر الرَّيَّان بْن الْوَلِيد ﴿إِنِّیۤ أَرَىٰ﴾ أَيْ رَأَيْت ﴿سَبۡعَ بَقَرَ ٰتࣲ سِمَانࣲ یَأۡكُلُهُنَّ﴾ يَبْتَلِعهُنَّ ﴿سَبۡعٌ﴾ مِنْ الْبَقَر ﴿عِجَافࣱ﴾ جَمْع عَجْفَاء ﴿وَسَبۡعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضۡرࣲ وَأُخَرَ﴾ أَيْ سَبْع سُنْبُلَات ﴿یَابِسَـٰتࣲۖ﴾ قَدْ الْتَوَتْ عَلَى الْخُضْر وَعَلَتْ عليها ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِی فِی رُءۡیَـٰیَ﴾ بَيِّنُوا لِي تَعْبِيرهَا ﴿إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡیَا تَعۡبُرُونَ ٤٣﴾ فَاعْبُرُوهَا