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تفسیر: يوسف 12:26
يوسف
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
هِیَ
رَاوَدَتْنِیْ
عَنْ
نَّفْسِیْ
وَشَهِدَ
شَاهِدٌ
مِّنْ
اَهْلِهَا ۚ
اِنْ
كَانَ
قَمِیْصُهٗ
قُدَّ
مِنْ
قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ
وَهُوَ
مِنَ
الْكٰذِبِیْنَ
۟
آپ نے فرمایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
{شایەتی دانی یەكەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئافرهتهكه خۆی بوو كه دوای من كهوت و داوای لێ كردم [
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا
] وه شایهتێك له كهسوكاری خۆیان كه وتراوه: پیاوێك بووه ئامۆزای عهزیزی میصر بووه، یاخود مناڵێك بووه له بێشكهداو به ئیزنی خوای گهوره هاتۆته قسه وتوویهتی: [
إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦)
] ئهگهر قهمیسهكهی یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه دڕابێ ئهوه ئافرهتهكه ڕاست دهكات و یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پهلاماری ئهوی داوه بۆیه له پێشهوه قهمیسهكهی دڕاوه، وه یوسف له درۆزنانهو ئهو درۆ دهكات و ڕاست ناكات.