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تفسیر: يوسف 12:2
يوسف
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
اِنَّاۤ
اَنْزَلْنٰهُ
قُرْءٰنًا
عَرَبِیًّا
لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ
۟
ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)
] ئێمه ئهم قورئانه پیرۆزهمان به زمانی عهرهبی دابهزاندووه بهڵكو لێی تێ بگهن و فێرى ببن، چونكه زمانى عهرهبى پاراوترین و فراوانترین و دهوڵهمهندترین و روونترین و مانابهخشترین زمانه.