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Tafsir Fathul Majid تفسیر: يوسف آیہ 107
يوسف
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
اَفَاَمِنُوْۤا
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
غَاشِیَةٌ
مِّنْ
عَذَابِ
اللّٰهِ
اَوْ
تَاْتِیَهُمُ
السَّاعَةُ
بَغْتَةً
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
کیا وہ اس سے بےخوف ہوچکے ہیں کہ آدھمکے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی یا (ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ) آجائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو
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