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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 99
يونس
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
لَاٰمَنَ
مَنْ
فِی
الْاَرْضِ
كُلُّهُمْ
جَمِیْعًا ؕ
اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ
النَّاسَ
حَتّٰی
یَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟
اگر تیرے ربّ کی مشیّت یہ ہوتی (کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں)تو سارے اہلِ زمین ایمان لے آئے ہوتے۔
1
پھر کیا تُو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟
2
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