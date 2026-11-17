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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 8
يونس
8
10:8
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
اُولٰٓىِٕكَ
مَاْوٰىهُمُ
النَّارُ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟
اُن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو گااُن برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ (اپنے اُس غلط عقیدے اور غلط طرزِ عمل کی وجہ سے ) کرتے رہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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