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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 79
يونس
79
10:79
وقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم ٧٩
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍۢ ٧٩
وَقَالَ
فِرْعَوْنُ
ائْتُوْنِیْ
بِكُلِّ
سٰحِرٍ
عَلِیْمٍ
۟
اور فرعون نے (اپنے آدمیوں سے) کہا کہ“ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو "
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Tafsir Fathul Majid
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