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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 77
يونس
77
10:77
قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هاذا ولا يفلح الساحرون ٧٧
قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ ٧٧
قَالَ
مُوْسٰۤی
اَتَقُوْلُوْنَ
لِلْحَقِّ
لَمَّا
جَآءَكُمْ ؕ
اَسِحْرٌ
هٰذَا ؕ
وَلَا
یُفْلِحُ
السّٰحِرُوْنَ
۟
موسیٰ ؑ نے کہا: ”تم حق کو یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے سامنے آگیا؟ کیا یہ جادُو ہے؟ حالانکہ حالانکہ جادُو گر فلاح نہیں پایا کرتے۔“
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