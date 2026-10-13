Rebar Kurdish Tafsir يونس کی تفسیر، آیت 73

[ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ] ئهوان نوح پێغهمبهریان - صلی الله علیه وسلم - بهدرۆ زانی، ئێمهیش نوح و ئهو باوهڕدارانهى لهگهڵیدا بوون ههموومان ڕزگار كردن لهناو كهشتیهكهدا [ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ] وه ئهمانمان كرد به جێنشینی خهڵكی و ئهوانی ترمان ههموو لهناوبرد [ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ] وه ئهو كافرانهى ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆزانی ههموومان لهناوئاوهكهدا غهرق كرد [ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٣) ] بزانه سهرهنجامی ئهو كهسانه چی بوو كه ئاگادار كرانهوهو شوێنی پێغهمبهری خوای گهوره - صلی الله علیه وسلم - نهكهوتن، ئهمه ههڕهشهیه له كافرانی قوڕهیش كه ئهگهر ئێوهیش ئیمان نههێنن سزاتان دهدهین و لهناوتان دهبهین.