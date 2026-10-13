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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 71
يونس
71
10:71
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
وَاتْلُ
عَلَیْهِمْ
نَبَاَ
نُوْحٍ ۘ
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖ
یٰقَوْمِ
اِنْ
كَانَ
كَبُرَ
عَلَیْكُمْ
مَّقَامِیْ
وَتَذْكِیْرِیْ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
فَعَلَی
اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ
فَاَجْمِعُوْۤا
اَمْرَكُمْ
وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ
لَا
یَكُنْ
اَمْرُكُمْ
عَلَیْكُمْ
غُمَّةً
ثُمَّ
اقْضُوْۤا
اِلَیَّ
وَلَا
تُنْظِرُوْنِ
۟
اِن کو نوحؑ
1
کا قصہ سُناوٴ، اُس وقت کا قصہ جب اُس نے اپنی قوم سے کہا تھا ”اے برادرانِ قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سُنا سُنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابلِ برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصُوبہ تمہارے پیشِ نظر ہو اس کے خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آوٴ اور مجھے ہر گز مہلت نہ دو۔
2
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