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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 70
يونس
70
10:70
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَاعٌ
فِی
الدُّنْیَا
ثُمَّ
اِلَیْنَا
مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ
نُذِیْقُهُمُ
الْعَذَابَ
الشَّدِیْدَ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْفُرُوْنَ
۟۠
دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف اُن کو پلٹنا ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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