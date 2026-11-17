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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 7
يونس
7
10:7
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
لَا
یَرْجُوْنَ
لِقَآءَنَا
وَرَضُوْا
بِالْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَاطْمَاَنُّوْا
بِهَا
وَالَّذِیْنَ
هُمْ
عَنْ
اٰیٰتِنَا
غٰفِلُوْنَ
۟ۙ
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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