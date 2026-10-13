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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 65
يونس
65
10:65
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
یَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ ۘ
اِنَّ
الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ
جَمِیْعًا ؕ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
اے نبیؐ، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزّت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
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