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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 6
يونس
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
اِنَّ
فِی
اخْتِلَافِ
الَّیْلِ
وَالنَّهَارِ
وَمَا
خَلَقَ
اللّٰهُ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
لَاٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ
یَّتَّقُوْنَ
۟
یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ہر اُس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو (غلط بینی و غلط روی سے) بچنا چاہتے ہیں۔
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