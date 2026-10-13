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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 59
يونس
59
10:59
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
مَّاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
لَكُمْ
مِّنْ
رِّزْقٍ
فَجَعَلْتُمْ
مِّنْهُ
حَرَامًا
وَّحَلٰلًا ؕ
قُلْ
آٰللّٰهُ
اَذِنَ
لَكُمْ
اَمْ
عَلَی
اللّٰهِ
تَفْتَرُوْنَ
۟
اے نبی ؐ ، ان سے کہو”تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق
1
اللہ نے تمہارے لیے اُتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا
2
“اِن سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟
3
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Tafsir Fathul Majid
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