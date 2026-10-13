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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 58
يونس
58
10:58
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلْ
بِفَضْلِ
اللّٰهِ
وَبِرَحْمَتِهٖ
فَبِذٰلِكَ
فَلْیَفْرَحُوْا ؕ
هُوَ
خَیْرٌ
مِّمَّا
یَجْمَعُوْنَ
۟
اے نبیؐ، کہو کہ“یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ اُن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں"
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