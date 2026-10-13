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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 51
يونس
51
10:51
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
اَثُمَّ
اِذَا
مَا
وَقَعَ
اٰمَنْتُمْ
بِهٖ ؕ
آٰلْـٰٔنَ
وَقَدْ
كُنْتُمْ
بِهٖ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے!
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Tafsir Fathul Majid
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