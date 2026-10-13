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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 50
يونس
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
اِنْ
اَتٰىكُمْ
عَذَابُهٗ
بَیَاتًا
اَوْ
نَهَارًا
مَّاذَا
یَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
اِن سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے (تو تم کیا کر سکتے ہو؟) آخر یہ ایسی کونسی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟
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