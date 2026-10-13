Al-Sa'di يونس کی تفسیر، آیت 50

Пусть никому не кажется, что наказание запаздывает. И если неверующие торопят его, то они поступают несправедливо. Они требуют от Пророка Мухаммада явить им наказание, а ведь он не распоряжается делами во Вселенной. В его обязанности входит лишь донесение до людей истины и разъяснением им откровения. А призывать людей к отчету и подвергать их наказанию является исключительным правом Всевышнего Аллаха. Он ниспосылает наказание тогда, когда наступает соответствующий срок. Этот срок предопределен Аллахом и полностью соответствует божественной мудрости, и никто не способен ускорить наступление этого срока или отсрочить его. Пусть же неверующие перестанут торопить наказание, которое невозможно будет отвратить от преступных людей после того, как оно падет на них. Именно поэтому далее Всевышний сказал: