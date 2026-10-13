Al-Sa'di يونس کی تفسیر، آیت 48

К каждому народу в прошлом приходил посланник, который призывал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и исповедовать только Его религию. Божьи посланники показывали людям удивительные знамения, и тогда одни люди становились верующими, а другие отказывались уверовать. А затем Аллах выносил справедливый приговор, согласно которому правоверные находили спасение, а неверующих постигала погибель. Это не было несправедливостью по отношению к неверующим, потому что их не подвергали наказанию до пришествия Божьего посланника, который разъяснил им истину, и потому что их не наказывали за грехи, которых они не совершали. Пусть же неверующие, которые отвергают Пророка Мухаммада, перестанут походить на своих погубленных предшественников, дабы их не постигло такое же возмездие.