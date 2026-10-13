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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 44
يونس
44
10:44
ان الله لا يظلم الناس شييا ولاكن الناس انفسهم يظلمون ٤٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًۭٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یَظْلِمُ
النَّاسَ
شَیْـًٔا
وَّلٰكِنَّ
النَّاسَ
اَنْفُسَهُمْ
یَظْلِمُوْنَ
۟
حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اُوپر ظلم کرتے ہیں۔
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Tafsir Fathul Majid
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