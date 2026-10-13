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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 43
يونس
43
10:43
ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ٤٣
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ٤٣
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یَّنْظُرُ
اِلَیْكَ ؕ
اَفَاَنْتَ
تَهْدِی
الْعُمْیَ
وَلَوْ
كَانُوْا
لَا
یُبْصِرُوْنَ
۟
اِن میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں ، مگر کیا تُو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سُو جھتا ہو؟
1
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