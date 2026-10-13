Al-Sa'di يونس کی تفسیر، آیت 43

О Мухаммад! Некоторые из них наблюдают за тобой, однако это не приносит им никакой пользы. Ты не можешь указать правильный путь тем, кто слеп и ничего не видит. И ты не способен указать правильный путь этим неверующим. Они лишены здравого рассудка, здорового слуха и здорового зрения - способностей, благодаря которым человек познает сущность происходящего вокруг. Разве могут они после этого найти путь, ведущий к истине? Из этого откровения следует, что изучение жизнеописания Пророка Мухаммада, его благородного нрава и праведных поступков, а также его проповедей является одним из величайших свидетельств в пользу его правдивости и правдивости его учения. И этого свидетельства вполне достаточно для любого сознательного человека.