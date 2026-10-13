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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 41
يونس
41
10:41
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَاِنْ
كَذَّبُوْكَ
فَقُلْ
لِّیْ
عَمَلِیْ
وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ ۚ
اَنْتُمْ
بَرِیْٓـُٔوْنَ
مِمَّاۤ
اَعْمَلُ
وَاَنَا
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟
اگر یہ تجھے جھُٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ ”میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بَری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اُس کی ذمہ داری سے میں بَری ہوں۔“
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Tafsir Fathul Majid
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