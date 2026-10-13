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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 40
يونس
40
10:40
ومنهم من يومن به ومنهم من لا يومن به وربك اعلم بالمفسدين ٤٠
وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یُّؤْمِنُ
بِهٖ
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
لَّا
یُؤْمِنُ
بِهٖ ؕ
وَرَبُّكَ
اَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِیْنَ
۟۠
اِن میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا ربّ اُن مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
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