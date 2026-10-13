Al-Sa'di يونس کی تفسیر، آیت 38

О Мухаммад! Если неверующие будут упрямо и несправедливо настаивать на том, что ты сам сочинил Священный Коран, то сделай им предложение, которое заставит их признать истину. Если они выполнят твое требование, то их заявления можно будет назвать вероятными, но если они не сделают этого, то их ложь будет изобличена. Скажи им: «Принесите мне хотя бы одну главу, подобную кораническим сурам, и воспользуйтесь поддержкой кого угодно, кроме Аллаха. Воистину, вы никогда не сделаете этого». Сочинить хотя бы одну главу, подобную кораническим сурам, невозможно. В противном случае неверующие сделали бы все возможное для того, чтобы сочинить подобную главу. И неспособность неверующих ответить на брошенный им вызов свидетельствует о том, что их заявления являются лживыми и совершенно необоснованными.