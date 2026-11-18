قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاۗىِٕكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۭ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۣ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ۔ شرکاء کا وجود رہنمائی کے پہلو سے : یعنی آخرت کے معاملے میں تو تمہارے ان مزعومہ شرکاء کو وجود یوں بےکار ثابت ہوا کہ نہ ان کا کوئی دخل خلق کے ابداء میں ہے نہ اعادے میں۔ اب سوچو کہ اس دنیا میں تمہیں ان سے کیا فیض پہنچتا ہے ؟ مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں اس طرح کی کوئی رہنمائی حاص ہوتی ہے ؟ کیا عقل جو تمہارے اندر رہنمائی کا چراغ ہے، یہ ان کی بخشی ہوئی تمہیں ملی ہی ہے ؟ کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی وحی بھیجتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہاری تربیت و تزکیہ کے لیے کوئی کتاب اتاری، کوئی رسول بھیجا، کوئی شریعت نازل کی، کوئی قانون اتارا ؟ اگر ان کاموں میں کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے تو آخر کس غرض کے لیے ان کے پیچھے لگے ہو ؟ پیروی کا سزاوار وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی توفیق بخشتا ہے یا وہ جو خود رہنمائی اور دستگیری کے محتاج ہیں ؟ تمہاری عقل کو کیا ہوگیا ہے، تم کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو۔ ہدایت کا صلہ آیت میں انی کے ساتھ بھی آیا ہے اور " ل " کے ساتھ بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب الی آتا ہے تو اس سے مقصود صرف کسی چیز کی طرف رہنمائی کردینا ہوتا ہے لیکن جب " ل " آتا ہے تو اس کے اندر رہنمائی کے ساتھ توفیق ہدایت کا مفہوم بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ یَہِدِّی درصل یہتدی ہے جو بقاعدہ ادغام یھدی ہوگیا ہے۔