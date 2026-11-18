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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 32
يونس
32
10:32
فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ٣٢
فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَـٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٣٢
فَذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
رَبُّكُمُ
الْحَقُّ ۚ
فَمَاذَا
بَعْدَ
الْحَقِّ
اِلَّا
الضَّلٰلُ ۖۚ
فَاَنّٰی
تُصْرَفُوْنَ
۟
تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی ربّ ہے۔
1
پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جار ہے ہو؟
2
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